Einen Tag vor dem G20-Gipfel in Hamburg empfängt Bundeskanzlerin Merkel bereits heute US-Präsident Trump zu einem Gespräch.

Offiziell geht es bei dem Treffen in der Hansestadt um die Vorbereitung des Treffens der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Eine anschließende Pressekonferenz ist nicht vorgesehen. Trump wird am späten Nachmittag nach einem Polen-Besuch in Hamburg erwartet.