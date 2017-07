Einen Tag vor dem G20-Gipfel in Hamburg empfängt Bundeskanzlerin Merkel bereits heute US-Präsident Trump zu einem Gespräch.

Offiziell geht es bei dem Treffen in der Hansestadt um die Vorbereitung des Treffens der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Eine anschließende Pressekonferenz ist nicht vorgesehen. Trump wird am späten Nachmittag nach einem Polen-Besuch in Hamburg erwartet. Beim G20-Gipfel trifft auch der russische Staatschef Putin erstmals mit dem US-Präsidenten zusammen. Bereits vor der Unterredung bekannte sich Putin zum freien Welthandel. Moskau teile in diesem Punkt die deutschen Prioritäten, schreibt der Kremlchef in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt". Anders als Trump stellte sich Putin auch beim Thema Klimaschutz hinter Merkel.