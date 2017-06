Der französische Präsident Macron und Bundeskanzlerin Merkel haben dafür plädiert, US-Präsident Trump auf dem G20-Gipfel nicht zu isolieren.

Macron sagte in Paris, man dürfe mit den Vereinigten Staaten nicht brechen. Die Beziehung zu den USA müsse man langfristig betrachten, ohne dabei die bestehenden Unstimmigkeiten zu verschweigen. Auch Bundeskanzlerin Merkel erklärte, es gebe Differenzen mit den USA, zugleich seien sie aber ein wichtiger Teil der G20. Deshalb werde man alles daran setzen, gemeinsam zu arbeiten.



SPD-Fraktionschef Oppermann hatte Bundeskanzlerin Merkel heute Vormittag im Bundestag aufgefordert, auf dem G20-Gipfel Ende nächster Woche eindeutig gegen US-Präsident Trump Stellung zu beziehen. In der Debatte nach einer Regierungserklärung Merkels sagte Oppermann, die Kanzlerin müsse in der Klimapolitik "eine 19:1-Allianz" gegen Trump zustande bringen.