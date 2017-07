Zwei Tage vor Beginn des G20-Gipfels in Hamburg intensiviert Bundeskanzlerin Merkel ihre Vorgespräche.

Im Berliner Kanzleramt kam sie mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammen. Dabei betonten beide Politiker die guten bilateralen Beziehungen, die weiter ausgebaut werden sollten. Merkel forderte jedoch einen besseren Marktzugang für deutsche Unternehmen in China. Am Abend traf Merkel den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-In. Beide Länder zeigten sich einig, dass die Globalisierung nur gemeinsam gestaltet werden könne. Eine regelbasierte Weltordnung sei auch das Leitbild für die G20. Zudem forderten Merkel und Moon neue Sanktionen gegen Nordkorea nach dessen Test einer Langstreckenrakete.



Morgen steht zunächst ein Gespräch mit dem Ministerpräsidenten Singapurs, Lee, an. Anschließend kommt Merkel in Hamburg zu Beratungen mit US-Präsident Trump zusammen. Als schwierige Themen gelten dabei vor allem der Klimaschutz und die Handelsbeziehungen. Ebenfalls für ein Gespräch mit der Kanzlerin treffen der australische Premier Turnbull und der türkische Präsident Erdogan vorzeitig in Hamburg ein.