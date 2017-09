Vor dem Kanzler-Duell Viele Wähler noch unentschlossen

Was wäre, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre? Dann würde Angela Merkel erneut Bundeskanzlerin und sechs Parteien sicher in den Bundestag einziehen. So sagen es zumindest die verschiedenen Wahltrends voraus. Doch welche Koalition sie bevorzugen, ist noch nicht eindeutig - denn viele Wähler sind noch unentschlossen.

Von Volker Finthammer