Vor dem NBA-Traumfinale Beste Mannschaft gegen besten Spieler

Zum vierten Mal in Serie treffen die Golden State Warriors und die Cleveland Cavaliers in den NBA-Finals aufeinander. Doch noch nie waren die Warriors um Superstars Stephen Curry gegen die Cavs von Ausnahmespieler LeBron James so klar favorisiert wie in der jetzt beginnenden Best-of-Seven-Serie.

Von Martina Buttler