Zwei Tage vor dem Bundesparteitag in Bonn werben rund 40 SPD-Politiker für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit der Union.

Der Aufruf, der unter dem Motto "Aus Verantwortung für Deutschland, Europa und die SPD" steht, wird getragen von Vertretern aller Regionen und Strömungen aus Bund und Ländern. Aus ihrer Sicht hat die Partei in den Sondierungen mit der Union vor allem im Bereich der sozialen Gerechtigkeit einiges erreicht, etwa was die Stabilisierung des Rentenniveaus und die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen angehe. Zu den Unterzeichnern des Appells gehören auch die ehemaligen Juso-Chefs Annen und Böhning. Dagegen führt der derzeitige Vorsitzende der SPD-Nachwuchsorganisation, Kühnert, den Widerstand gegen eine Neuauflage der großen Koalition an. Am Sonntag soll der SPD-Parteitag über den weiteren Kurs entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.