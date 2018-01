Zwei Tage vor dem Bundesparteitag der Sozialdemokraten beraten heute als letzte SPD-Landesvorstände jene von Bayern und Rheinland-Pfalz über Koalitionsverhandlungen mit der Union.

Zu der Vorstandssitzung in Nürnberg sind auch die bayerischen Parteitagsdelegierten eingeladen. Der rheinland-pfälzische SPD-Landesvorstand tagt in Mainz.



Innerhalb der Partei gibt es weiterhin keine einheitliche Haltung in der Frage. Bislang haben sich die Jusos sowie die Landesverbände Berlin und Sachsen-Anhalt gegen erneute Verhandlungen mit der Union ausgesprochen. Die Spitzen der SPD-Landesverbände Hamburg, Niedersachsen und Hessen folgten dagegen der Empfehlung der Parteiführung für solche Gespräche. Die Entscheidung trifft der Sonderparteitag am Sonntag in Bonn.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.