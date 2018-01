In der SPD gibt es weiterhin keine einheitliche Haltung zu einer möglichen neuen Großen Koalition.

Bislang haben sich die Jusos sowie die Landesverbände Berlin und Sachsen-Anhalt gegen erneute Verhandlungen mit der Union ausgesprochen. Die Spitzen der SPD-Landesverbände Hamburg, Niedersachsen und Hessen befürworten dagegen den Kurs der Parteiführung für entsprechende Gespräche. Die früheren SPD-Vorsitzenden Müntefering, Beck und Vogel appellierten an die Parteimitglieder, den Weg für Koalitionsverhandlungen freizumachen. Die SPD laufe sonst Gefahr, eine derjenigen Sozialdemokratien zu werden, die in Europa keine Rolle mehr spielten, sagte Müntefering dem Berliner "Tagesspiegel". Die stellvertretende SPD-Vorsitzene Schwesig warnte in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vor einer Spaltung der Partei.



Am Sonntag entscheidet die SPD auf einem Sonderparteitag, ob sie erneut Koalitionsverhandlungen mit der Union aufnimmt.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.