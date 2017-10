Einen Tag vor Beginn der Sondierungen diskutieren die Parteien darüber, welche Inhalte wichtig werden und welche politische Ausrichtung angestrebt wird. Der FDP-Vorsitzende Lindner bezeichnete die Einwanderungspolitik als eine der Prioritäten für eine Jamaika-Koalition. Der Grünen-Politiker Trittin sieht die Union unter Druck.

Lindner sagte im Deutschlandfunk, es gebe durch die Frage der Migration eine neue Konfliktlinie in der Gesellschaft. Nun seien angepasste Regeln notwendig, um nicht unvorbereitet in den neuen Fall eines Massenzustroms zu geraten, Zitat: "... und damit wir auch unsere humanitäre Verantwortung und unsere wohlverstandenen Interessen gleichermaßen wahrnehmen können."



"Politikwechsel ist in Ampel in Niedersachsen nicht möglich"



Mit Blick auf die morgen beginnenden Sondierungsgespräche sagte Lindner, er nehme "eine gewisse Unruhe" in der Union wahr, gerade nach der Wahl in Österreich. Dort hatte die Parlamentswahl zu einem Sieg der konservativen ÖVP und der rechtspopulistischen FPÖ geführt, viele Medien sprechen seither von einem "Rechtsruck". Lindner betonte, unabhängig vom künftigen Kurs der Union zähle für die FDP, dass es für das Zustandekommen eines Jamaika-Bündnisses neben der Einwanderungspolitik eine Einigung in Bereichen wie Bildung und Digitalisierung geben müsse.



Lindner verteidigte erneut die Entscheidung der niedersächsischen Liberalen verteidigt, keine Koalition mit SPD und Grünen bilden zu wollen. Schon vor der Landtagswahl habe die FDP gesagt, dass sie einen Politikwechsel wolle, sagte Lindner im Deutschlandfunk. Das sei in einer Ampel-Koalition nicht möglich. Es sei nicht realistisch, dass die FDP dies als dritter und kleinster Partner durchsetzen könne. Eine Jamaika-Koalition dagegen wäre eine neue Regierung mit neuer Politik. Staatspolitische Verantwortung könne auch bedeuten in die Opposition zu gehen.



Keine strategische Einigkeit in der Union?



Der Grünen-Politiker Trittin erwartet, dass die Sondierungsgespräche auf Bundesebene mit Union und FDP wegen der Niedersachsen-Wahl schwieriger werden. Wegen ihrer Verluste sei vor allem die CDU unter Druck, sagte Trittin der "Passauer Neuen Presse". Die Rufe aus der CSU nach einem Rechtsruck würden immer lauter. Dies baue massive Hürden auf. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Strobl wies dies zurück. Er betonte in der "Rheinischen Post", die Union müsse deutlich machen, dass sie die Partei der Mitte sei.



Für den Publizisten Hugo Müller-Vogg stehen CDU und CSU vor der entscheidenden Frage, ob sie sich mit der Existenz einer Partei rechts von ihr abfinden. Müller-Vogg sagte im Deutschlandfunk, das größte Problem für die Union sei, dass sich beide Parteien strategisch nicht einig seien. Er habe den Eindruck, dass Bundeskanzlerin Merkel wegen der Existenz der AfD den Kurs nicht ändern wolle, während die CSU genau das Gegenteil wünsche.



Der Linken-Vorsitzende Riexinger sagte der Deutschen Presse-Agentur, die FDP werde bei einem Jamaika-Bündnis auf verstärkte Neoliberalisierung drängen. "Die Grünen werden die soziale Frage nicht nach vorne rücken, denn sie werden Zugeständnisse brauchen bei ihren ökologischen Kernthemen", ergänzte Riexinger.