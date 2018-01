Vor dem heutigen Beginn der Sondierungsgespräche mit der SPD haben die Spitzen der Unionsparteien ihre gemeinsame Linie abgesteckt.

Nach etwa vier Stunden endete am späten Abend in der CDU-Zentrale in Berlin ein Treffen der Parteivorsitzenden Merkel und Seehofer mit den Unterhändlern der Union. Über Ergebnisse wurde nichts mitgeteilt.



Die Sondierungen beginnen am Vormittag mit einem Treffen Merkels, Seehofers und des SPD-Vorsitzenden Schulz. Mittags tagt dann die große Runde mit insgesamt 39 Unterhändlern. Im Anschluss wird in Arbeitsgruppen über die 14 festgelegten Themenblöcke verhandelt



Die Gespräche sollen laut der Planung am Donnerstag beendet werden. Die Union dringt auf eine Neuauflage der Großen Koalition. Die SPD hat aber nur ein Mandat für ergebnisoffene Gespräche.



Die Verhandlungen über ein Jamaika-Bündnis von Union, FDP und Grünen waren vor sieben Wochen gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.