Die CSU fordert Einschnitte bei den Leistungen für Asylbewerber.

Landesgruppenchef Dobrindt sagte dem "Münchner Merkur", damit Deutschland nicht weiter Anziehungspunkt für Flüchtlinge aus der ganzen Welt sei, wolle man die Sozialleistungen für Asylbewerber kürzen. Demnach soll der Zeitraum, in dem nur ein Grundbedarf erstattet wird, von 15 auf 36 Monate verlängert werden. Außerdem will man bei abgelehnten Asylbewerbern die Leistungen einschränken oder auf Sachleistungen umstellen. Dies beinhalte ein Papier, das die CSU-Bundestagsabgeordneten in dieser Woche auf ihrer Klausur in Seeon beschließen wollten.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.