Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft zählt für Stefan Koch "offensiv nicht zu den talentiertesten": "Ich glaube, dass sich diese Mannschaft stärker über Defensive als über Offensive definieren muss", erklärte der Ex-Basketballtrainer und Kommentator in der Sendung "Sport am Sonntag". "Dementsprechend sollte da noch ein bisschen an den Stellschrauben gedreht werden", bis die EM am 31. August 2017 startet.

Entscheidende Spieler fehlen

Dazu kommt, dass es einige Verletzungsausfälle zu verkraften gebe, so Koch, und - dass Top-Spieler aufgrund anderer Verpflichtungen fehlen. Allen voran Dennis Schröder, der in der NBA spielt. Dass entscheidende Nationalspieler in der Vorbereitung zu internationalen Turnieren fehlen, sei ein generelles Problem im Basketball, erklärt Stefan Koch: Es werde immer schwerer werden, alle Spieler zusammen zu bekommen, weil es einen Streit gebe zwischen dem FIBA-Verband und der Basketball Euro League. Dazu komme, dass NBA-Spieler sowieso ihren eigenen Spielplan hätten.

Daher stellt sich laut Stefan Koch die Frage, "ob internationale Wettbewerbe langfristig überhaupt noch eine entsprechende Bedeutung haben werden - weil die Top-Spieler - wenn überhaupt - nur sehr bedingt zur Verfügung stehen."

