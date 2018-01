Spanische Schiffe haben vor der Küste Libyens 329 Menschen aus Seenot gerettet.

Wie das Verteidigungsministerium in Madrid mitteilte, drang bereits Wasser in das Boot ein, als eine spanische Fregatte der EU-Grenzschutzmission und ein Schiff einer spanischen Hilfsorganisation am Samstag dort eintrafen. Unter den geretteten Migranten waren auch Kinder, darunter einige Neugeborene. Drei Frauen waren schwanger, sie wurden nach Italien gebracht.



Die Organisation SOS Méditerranée meldete, am Wochenende im Mittelmeer fast 100 Flüchtende gerettet zu haben.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.