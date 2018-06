Knapp zwei Wochen vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei hat dort Ministerpräsident Erdogan einen raschen Prozess gegen den inhaftierten Oppositionskandidaten Demirtas verlangt.

Die Justiz solle ihn so schnell wie möglich vor Gericht stellen, sagte Erdogan bei einer Wahlkampf-Veranstaltung in der Stadt Kocaeli. Demirtas ist Vorsitzender der prokurdischen Partei HDP und tritt für sie als Präsidentschaftskandidat an. Er sitzt unter anderem wegen Terror-Vorwürfen seit November 2016 in Untersuchungshaft. Demirtas drohen mehr als 142 Jahre Gefängnis. Mehrere Oppositionspolitiker haben seine Freilassung verlangt, damit er sich am Wahlkampf beteiligen kann. Die Wahlen finden am 24. Juni statt.

