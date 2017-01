Vor der Vereidigung Merkel will Trumps Antrittsrede "mit Interesse studieren"

"Wollen zügig mit der neuen US-Regierung eng zusammenarbeiten", lässt Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren Sprecher in Berlin erklären. (dpa-Bildfunk / AP / Michael Sohn)

Bundeskanzlerin Merkel will die Antrittsrede des designierten US-Präsidenten Trump mit - wie es heißt - "Interesse studieren".

Anschließend werde eine enge Zusammenarbeit mit der neuen Führung beginnen, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Schäfer, betonte, man wolle gern sehr schnell drängende Themen besprechen und setze dabei auf ein offenes Ohr. Dazu gebe es bereits positive Signale aus Washington. Bundesfinanzminister Schäuble befürchtet nach eigenen Angaben keinen größeren Handelskrieg unter Trump. Der CDU-Politiker sagte dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos, man werde aber natürlich darauf pochen, dass Vereinbarungen eingehalten würden. Schließlich hätten auch die Vereinigten Staaten internationale Abkommen unterzeichnet. Der künftige US-Präsident hatte BMW zuletzt mit hohen Einfuhrzöllen gedroht, sollte der Autohersteller an der geplanten Produktion in Mexiko festhalten.



Trump wird am Abend zehn Wochen nach seiner Wahl vor dem Kapitol in Washington vereidigt. Am Rande der Zeremonie werden Tausende Demonstranten erwartet. In seiner letzten Rede vor seiner Amtseinführung hatte Trump gestern das Land zur Einheit aufgerufen und seinen Unterstützern gedankt.