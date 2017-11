Zwei Tage vor Beginn der Weltklimakonferenz in Bonn sind dort heute Demonstrationen für den Klimaschutz geplant.

Dazu aufgerufen haben zahlreiche Organisationen, darunter Greenpeace, der BUND und Germanwatch. Die Kundgebungen in der Innenstadt stehen unter dem Motto "Klima schützen - Kohle stoppen". Die Veranstalter rechnen mit mehreren tausend Teilnehmern. Zusätzlich ist eine Fahrrad-Demo von Köln nach Bonn vorgesehen.



Zu der Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen, die am Montag in Bonn beginnt, werden mehr als 23.000 Teilnehmer aus 197 Ländern erwartet. Ziel ist es, das Pariser Klimaabkommen von 2015 zu konkretisieren.