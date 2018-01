Im Streit um die Ausrichtung der FDP stärkt der stellvertretende Vorsitzende Kubicki Parteichef Lindner demonstrativ den Rücken.

Vor dem morgen beginnenden Dreikönigstreffen in Stuttgart sagte er dem Magazin "Focus", wer Lindner stürzen wolle, müsse erst ihn wegräumen. Nach der Wahlniederlage 2013 hätten sie sich versprochen, nicht negativ übereinander zu sprechen, so Kubicki.



FDP-Generalsekretärin Beer verteidigte die Partei gegen den Vorwurf eines angeblichen Rechtsschwenks. Die Liberalen setzten auf Inhalte aus der Mitte der Gesellschaft, sagte Beer im ZDF. Die Partei sei proeuropäisch und weltoffen, dies sei kein Rechtsaußenkurs.



Die FDP-Politikerin Leutheusser-Schnarrenberger hatte in der "Süddeutschen Zeitung" Lindners Kurs kritisiert und eine stärkere Abgrenzung von der AfD gefordert. Die FDP könne nicht rechtes Bollwerk für unzufriedene Wähler der früheren Volksparteien kurz vor der AfD sein, sagte die frühere Justizministerin.



Der ehemalige Bundesinnenminister Baum sieht in seiner Partei keine Tendenzen, "sich an die AfD anzubiedern". Dennoch sagte er im Deutschlandfunk, die FDP sollte dem Flüchtlingsthema mit "höchster Sensibilität" begegnen.