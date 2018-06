EU-Ratspräsident Tusk hat die Einrichtung von Auffangzentren für auf See gerettete Flüchtlinge außerhalb der Europäischen Union vorgeschlagen.

Ein entsprechender Entwurf für das EU-Gipfeltreffen Ende des Monats wurde jetzt an die Mitgliedsstaaten verschickt. Darin heißt es, Ziel sei es, die illegale Einwanderung auf allen Routen zu reduzieren. In den Zentren soll demnach schon außerhalb der EU zwischen Wirtschaftsmigranten und solchen, die internationalen Schutz benötigen, unterschieden werden. Entwickelt werden sollen die Einrichtungen in Zusammenarbeit mit dem UNO-Flüchlingshilfswerk und der Internationalen Organisation für Migration. Angestrebt wird dem Papier zufolge auch eine Beschränkung der Sekundär-Migration innerhalb Europas. Dabei geht es um Asylbewerber, die bereits in einem Land registriert wurden, aber in andere EU-Staaten weiterreisen.

