Der türkische Präsident Erdogan hat kurz vor dem G20-Gipfel in Hamburg den Ton gegenüber der Bundesregierung verschärft.

In einem Gespräch mit der Wochenzeitung "Die Zeit" kritisiert er insbesondere, dass er nicht vor Landsleuten sprechen darf. Erdogan wird mit den Worten zititiert, "Deutschland begeht Selbstmord". Die Bundesregierung müsse den Fehler korrigieren. Zugleich moniert er die Bemühungen im Fall des seit Monaten in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel. Dass Kanzlerin Merkel die Rettung eines - so wörtlich - Terrorverdächtigen auf die Tagesordnung bringe, sei für ihn sehr, sehr sonderbar. Merkel wird mit Erdogan bereits morgen in Hamburg zusammentreffen, einen Tag vor dem Gipfel-Auftakt.