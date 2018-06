Vor dem morgigen G7-Gipfeltreffen hat EU-Ratspräsident Tusk die Politik von US-Präsident Trump scharf kritisiert.

Wer auch immer die auf Regeln basierende Weltordnung zerstören wolle, müsse wissen, dass die EU sie vereint verteidigen werde, schrieb Tusk in einem Gastbeitrag für die "New York Times". Die Entscheidungen Trumps - die Strafzölle auf Stahl- und Aluminium sowie der Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen und dem Atomdeal mit dem Iran - nannte Tusk Besorgnis erregend. Er fügte hinzu, Europa müsse nun alles tun, um die transatlantischen Beziehungen zu bewahren. Zugleich gelte es aber, sich auf Szenarien vorzubereiten, in denen man auf sich selbst gestellt handeln müsse.

