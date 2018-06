Vor dem heute beginnenden G7-Gipfeltreffen hat EU-Ratspräsident Tusk die Politik von US-Präsident Trump scharf kritisiert.

Wer auch immer die auf Regeln basierende Weltordnung zerstören wolle, müsse wissen, dass die EU sie vereint verteidigen werde, schrieb Tusk in einem Gastbeitrag für die "New York Times". Die Entscheidungen Trumps - etwa die Strafzölle auf Stahl- und Aluminium sowie der Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran - nannte Tusk Besorgnis erregend.



Die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe kommen zu einem zweitägigen Gipfel in der kanadischen Provinz Québec zusammen. Bundeskanzlerin Merkel sagte, sie erwarte schwierige Diskussionen mit den USA. Nach Angaben von Frankreichs Staatschef Macron treffen sich die europäischen Staaten vorab, um ihre Positionen abzustimmen.

