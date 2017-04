Der wegen Volksverhetzung verurteilte Rechtsextremist Horst Mahler ist wie von ihm angekündigt vor Antritt einer neuen Haftstrafe abgetaucht.

Der 81-Jährige habe trotz Ladung die Fortsetzung seiner Haft in der Justizvollzugsanstalt Brandenburg/Havel nicht angetreten, teilte das brandenburgische Justizministerium mit. Mahler hatte gestern in einer Videobotschaft angekündigt, dass er in einem anderen Land um Asyl bitten werde.



Der ehemalige R.A.F.-Anwalt war 2009 wegen Volksverhetzung und Leugnung des Holocaust ins Gefängnis gekommen. Wegen einer schweren Erkrankung erhielt er Haftverschonung, die jedoch Ende vergangenen Jahres aufgehoben wurde. Mahler soll im Gefängnis weitere rechtsextreme Straftaten begangen haben.