Der schleswig-holsteinische Grünen-Politiker Habeck hat vor dem Start der Sondierungsgespräche im Bund die Beteiligten zur Zurückhaltung aufgerufen.

Man könne nur dann erfolgreich sein, wenn man die Positionen der anderen nicht als Spinnerei abtue, wie es insbesondere die CSU mache, sagte Habeck der Deutschen Presse-Agentur. Zu den schwierigen Punkten zählt er die Energie-, die Finanz- und die Flüchtlingspolitik. Habeck betonte, wenn es gelinge, bei den großen strittigen Fragen neue Antworten zu finden statt nur den kleinsten gemeinsamen Nenner, könne darin eine Chance liegen. In diesem Sinn könne die Koalition aus CDU, FDP und Grünen in Schleswig-Holstein Vorbildfunktion haben.



Die Sondierungsgespräche im Bund beginnen am nächsten Mittwoch.