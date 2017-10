Der neue Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Dobrindt, hat die Schwesterpartei CDU aufgefordert, Konsequenzen aus dem Wahlergebnis zu ziehen.

Er erwarte "die Erkenntnis, dass es einen Vertrauensverlust im konservativen Lager gegeben" habe, sagte Dobrindt im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Der Erfolg der AfD habe ihn in dieser Größenordnung überrascht. Nun müssten alle Parteien dafür sorgen, "dass diese Partei sich nicht langfristig im Deutschen Bundestag" wiederfinde.



Die Spitzen von CDU und CSU beraten am Sonntag über eine gemeinsame Linie für Sondierungsgespräche mit FDP und Grünen. Laut Dobrindt stehen dabei die Flüchtlings- und Sozialpolitik, sowie der zukünftige Kurs in Europa im Mittelpunkt.



Der CSU-Politiker verteidigte die Forderung seiner Partei nach einer Obergrenze für Flüchtlinge. Es gebe auch eine Obergrenze dessen, was an Integration möglich sei. Man müsse anerkennen, dass ein Land nicht beliebig viele Menschen anderer Kulturen aufnehmen könne, ohne dass sich deutlich etwas verändere. Dobrindt verwies darauf, dass es auch im Bundesvertriebenengesetz eine Obergrenze gebe.



Von den Grünen forderte Dobrindt eine Richtungsentscheidung, "ob sie mehr Kretschmann oder mehr Trittin sind". Er schloss nicht aus, auch mit der SPD noch mal ins Gespräch zu kommen. Die Regierungsbildung sei derzeit in Berlin "die schwierigste Aufgabe".