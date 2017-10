Der neue Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Dobrindt, hat die Forderung seiner Partei nach einer Obergrenze für Flüchtlinge bekräftigt.

Es gebe auch eine Obergrenze dessen, was an Integration möglich sei, sagte Dobrindt im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Man müsse anerkennen, dass ein Land nicht beliebig viele Menschen anderer Kulturen aufnehmen könne, ohne dass sich deutlich etwas verändere. Ähnlich äußerte sich sein Parteikollege, Bayerns Innenminister Herrmann. Er sagte der Zeitung "Die Welt", man brauche eine effektive Begrenzung der Zahlen. Dabei gehe es um greifbare Ergebnisse, nicht um Begrifflichkeiten.



Die Forderung nach einer Obergrenze für Flüchtlinge ist innerhalb der Union umstritten. Morgen wollen die Spitzen von CDU und CSU mit Blick auf eine mögliche "Jamaika"-Koalition eine gemeinsame Linie für Sondierungsgespräche festlegen.



Die Grünen wollen sich vor solchen Gesprächen mit verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren abstimmen. Man wolle mit Gewerkschaften, Sozial- und Umweltverbänden, Menschenrechtsorganisationen, Kirchen und Unternehmen darüber beraten, wie man das Land in den nächsten Jahren voran bringen könne, sagte Fraktionschefin Göring-Eckardt der Deutschen Presse-Agentur.