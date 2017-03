Nachrichten   

Der Europa-Politiker Brok hat sich für eine Vorreiterrolle von vier Ländern in der Europäischen Union ausgesprochen.

Zum künftigen Kern Europas sollten auf jeden Fall Deutschland, Frankreich und möglichst auch Italien und Polen zählen, sagte Brok der Zeitung "Die Welt". Großbritannien könne nach dem Brexit zu einem Ring von Freunden um die EU herum gehören, meinte er. Die Briten wären dann in einer Gruppe mit der Schweiz und Norwegen.



Kommissionschef Juncker stellt heute in Brüssel seine Pläne für die Zukunft der EU nach dem Brexit vor. Diese Ideen fließen ein in die Beratungen der Staats- und Regierungschefs Ende des Monats.