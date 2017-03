Mit Blick auf den nächsten Koalitionsgipfel hat SPD-Chef Schulz von der Union Zugeständnisse bei strittigen Themen verlangt.

Er wolle die Begrenzung von Managergehältern und auch das Thema Ehe für alle auf die Tagesordnung setzen, sagte Schulz der "Bild am Sonntag". Wenn die Union weiter blockiere, werde man damit Wahlkampf machen.



Das Spitzentreffen der großen Koalition findet am Mittwoch statt. Dabei soll es um noch ausstehende Projekte bis zur Wahl im Herbst gehen. Dazu gehören die zwei zuvor genannten Themen, bei denen eine Einigung aber als schwierig gilt. Schulz nimmt erstmals als SPD-Chef an einem solchen Treffen teil.