Vor der Küste der spanischen Exklave Melilla in Nordafrika sind mindestens 20 Flüchtlinge ertrunken.

Marokkanische Rettungskräfte haben die Leichen geborgen, wie eine Sprecherin der Exklave mitteilte. Die Menschen stammten aus Afrika südlich der Sahara und hatten offenbar versucht, von Nordafrika aus per Boot die spanische Küste zu erreichen. Es ist unklar, ob noch weitere Flüchtlinge an Bord waren. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration kamen in diesem Jahr mehr als 240 Menschen bei der Überfahrt über das Mittelmeer ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.