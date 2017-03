Nachrichten   

Vor der Reise von Bundeskanzlerin Merkel nach Ägypten und Tunesien hat EU-Migrationskommissar Avramopoulos die nordafrikanischen Staaten zu einer engeren Zusammenarbeit in der Flüchtlingspolitik aufgefordert.

Diese Länder wollten mehr Hilfe von Europa, also müssten sie auch Europa helfen, sagte Avramopoulos den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Man solle nicht vergessen, dass niemand so viel in Entwicklungshilfe in diese Staaten investiere wie die EU, betonte der Migrationskommissar. Sie müssten verstehen, was auch finanziell auf dem Spiel stehe.



Bundeskanzlerin Merkel will am Donnerstag und Freitag in Ägypten und Tunesien Gespräche über die Zusammenarbeit in der Flüchtlingspolitik führen.