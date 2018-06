Kurz vor dem Brüsseler Krisentreffen zur Migrationspolitik hat Paris vor einem Zerfall Europas gewarnt.

Der französische Regierungssprecher Griveaux sagte in einem Interview, Europa erlebe wohl eine seiner schlimmsten Krisen. Falls es ist nicht gelinge, sich auf ein gemeinsames Migrationskonzept zu einigen und daran zu arbeiten, dann befürchte er, dass Europa sich endgültig auflöse. - Auf Initiative von Bundeskanzlerin Merkel hat EU-Kommissionschef Juncker für Sonntag zu dem Sonder-Treffen in Brüssel eingeladen. Die Visegrad-Staaten haben bereits abgesagt. Regierungssprecherin Demmer sagte in Berlin, es handle sich um ein informelles Beratungs- und Arbeitstreffen, bei dem es keine Abschlusserklärung geben werde.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.