Die SPD hat vor der Mitgliederbefragung über einen möglichen Koalitionsvertrag mit der Union tausende Neuaufnahmen zu verzeichnen.

SPD-Generalsekretär Klingbeil teilte am Abend mit, seit Jahresbeginn seien mehr als 24.000 Menschen der Partei beigetreten. Somit dürften knapp 464.000 Parteimitglieder über einen Koalitionsvertrag abstimmen. Stimmberechtigt ist, wer bis heute 18 Uhr im Mitgliederverzeichnis der SPD stand. Gut fünf Prozent der Genossen, die demnächst Abstimmungs-Unterlagen zugeschickt bekommen, sind damit erst in diesem Jahr eingetreten. Zwischenzeitlich gab es intern Streit, weil einige aktiv um Neumitglieder geworben hatten, damit diese bei der Mitgliederbefragung gegen eine Neuauflage der Großen Koalition stimmen.



Das Bundesverfassungsgericht prüft derzeit die Zulässigkeit des SPD-Mitgliederentscheids. Es habe fünf Anträge gegeben, das Votum zu untersagen, sagte ein Gerichtssprecher in Karlsruhe. Danach gibt es Zweifel, ob sich eine Mitgliederbefragung mit der Freiheit der Abgeordneten, die den Kanzler oder die Kanzlerin wählen, und mit den Grundsätzen der repräsentativen Demokratie vereinbaren lässt.



Zwei der fünf Anträge wurden am Dienstag aber schon abgelehnt.

