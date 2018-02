In Italien sind gut eine Woche vor der Parlamentswahl tausende Anhänger der verschiedenen Parteien und Gruppierungen auf die Straße gegangen.

Während einer Kundgebung der rechtspopulistischen Lega-Partei in Mailand kam es zu Rangeleien zwischen antifaschistischen Demonstranten und der Polizei. In Palermo schlossen aus Furcht vor Zusammenstößen zwischen der extremen Linken und Rechten die Geschäfte vorzeitig. Allein in Rom gab es drei verschiedene Veranstaltungen, eine gegen Rassismus und Neofaschismus, eine gegen die jüngsten Reformen des Arbeitsmarktes und eine dritte gegen die Impfpflicht für Kinder, die seit dem vergangenen Jahr unter anderem für Masern gilt und die zu einem wichtigen Wahlkampf-Thema geworden ist.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.