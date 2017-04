Einen Tag vor dem Bundesparteitag der AfD in Köln hat Oberbürgermeisterin Reker angesichts der angekündigten Proteste gegen die Partei zu Gewaltfreiheit aufgerufen.

Von den Demonstranten müsse das Signal ausgehen, dass man friedlich für Respekt, Toleranz und Vielfalt eintrete. Es gelte, unbeirrt für das einzustehen, was die Kölner Gesellschaft ausmache. Der nordrhein-westfälische DGB-Vorsitzende Meyer-Lauber betonte, die AfD versuche einen Keil in die Gesellschaft zu treiben.



Heute gab es erste Proteste vor dem Dom. Die Kirchen planen ein "politisches Nachtgebet" in der Nähe des Tagungshotels, in dem der Parteitag abgehalten wird. Die AfD will an diesem Wochenende über ihr Programm für die Bundestagswahl im Herbst beraten und ihre Spitzenkandidaten küren.