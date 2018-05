Die US-Regierung hat kurz vor der Präsidentschaftswahl in Venezuela neue Sanktionen gegen Politiker des südamerikanischen Staats verhängt.

Unter ihnen ist auch der Vizechef der sozialistischen Regierungspartei, Cabello. In Washington sagte der amerikanische Finanzminister Mnuchin zur Begründung, Menschen wie Cabello nutzten ihre Position aus, um sich an Drogenhandel, Geldwäsche und Veruntreuuung von Staatsgeldern zu beteiligen. Cabello darf nun nicht mehr in die Vereinigten Staaten einreisen, zudem wird sein Besitz dort eingefroren.



Die Bürger in Venezuela sind morgen zur Präsidentschaftswahl aufgerufen. Präsident Maduro tritt für eine weitere sechsjährige Amtszeit an. Vertreter der Opposition beklagen, dass aufgrund der Dominanz der Regierung kein demokratischer Wahlkampf möglich sei.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.