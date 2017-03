Bundesaußenminister Gabriel hat sich beunruhigt über eine Aufrüstung der russischen Enklave Kaliningrad im Baltikum gezeigt.

Eine permanente Stationierung atomwaffenfähiger Raketen etwa wäre Anlass zu großer Sorge und ein Rückschlag für Europas Sicherheit, sagte Gabriel der russischen Nachrichtenagentur Interfax. Man verfolge deshalb sehr aufmerksam, was in Kaliningrad geschehe. Moskau hat nach eigenen Angaben auch Iskander-Raketen in die Enklave verlegt, die Atomwaffen tragen können. Zugleich warb Gabriel für eine Zusammenarbeit mit Russland. Dies sei neben Frieden und Sicherheit in Europa auch bedeutsam für die Bewältigung der großen Welt-Konflikte. In diesem Zusammenhang sprach sich der SPD-Politiker dafür aus, dass der Nato-Russland-Rat wieder ständig tagen sollte.



Gabriel wird heute zu einer Visite in Moskau erwartet. Neben einem Treffen mit Außenminister Lawrow wurde auch ein Gespräch mit Präsident Putin für möglich gehalten.