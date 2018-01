Wenige Tage vor Beginn der Sondierungsgespräche von Union und SPD mehren sich die Forderungen nach mehr Pflege-Personal in Krankenhäusern und Seniorenheimen.

Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt verlangte 25.000 zusätzliche Stellen für Krankenpflegekräfte. Zudem müsse es ein Sofortprogramm für mehr Mitarbeiter in Altenheimen geben, sagte sie in Berlin. Die stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion, Zimmermann, nannte den Personalmangel, die Arbeitsverdichtung und die schlechte Bezahlung untragbar. Sie forderte eine deutliche Anhebung des Mindestlohns in der Pflege sowie eine gleich hohe Entlohnung von Alten- und Krankenpflegekräften. Auch Patientenschützer verlangen einen Mindestpersonalschlüssel für Pflegeheime. Die Pflegekassen regen einen "runden Tisch" zur Lösung der Probleme an.



Medienberichten zufolge plant die CSU, das Thema auf die Agenda zu setzen. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf eine Beschlussvorlage für die am Donnerstag beginnende Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten im Kloster Seeon. Bundeskanzlerin Merkel hatte in ihrer Neujahrsansprache Verbesserungen für die Pflegeberufe angekündigt. Der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, sagte im Deutschlandfunk, die Kanzlerin solle sagen, wie sie das realisieren wolle. Man brauche höhere Löhne, diese könnten aber staatlicherseits nicht verordnet werden.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.