Vor Syrien-Friedenskonferenz Amnesty drängt auf Untersuchung von Gräueltaten

In syrischen Gefängnissen wie diesem in Al-Hasaka fanden nach Recherchen von Amnesty International Folter und Hinrichtungen statt. (YOUSSEF KARWASHAN / AFP)

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International fordert die rasche Untersuchung von Gräueltaten in Syrien durch die Vereinten Nationen und unabhängige Experten.

Die internationale Staatengemeinschaft dürfe die Berichte über Folter und Massenhinrichtungen in syrischen Militärgefängnissen nicht weiter ignorieren, betonte Amnesty-Generalsekretär Shetty im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Das Thema müsse auf die Tagesordnung der am Donnerstag in Genf beginnenden Friedensgespräche gesetzt werden. Gerechtigkeit sei entscheidend für ein Ende des Teufelskreises der Kriegsverbrechen in Syrien, fügte Shetty hinzu.



Nach Amnesty-Recherchen sollen auf Geheiß der syrischen Regierung in Gefängnissen zwischen 2011 bis 2015 bis zu 13 000 Menschen erhängt worden sein. Zudem seien Geständnisse durch Folter erzwungen worden. Der Bericht, den Syriens Präsident Assad als falsch zurückwies, wurde inzwischen von UNO-Menschenrechtsbeauftragten bestätigt.