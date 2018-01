Der türkische Außenminister Cavusoglu hat für einen Neustart der deutsch-türkischen Beziehungen geworben.

In einem Gastbeitrag für die Zeitungen der Funke-Mediengruppe rief er dazu auf, die gegenwärtige Krisenspirale zu durchbrechen. Beide Länder sollten sich auf Augenhöhe begegnen, so Cavusoglu. Der türkische Außenminister wird morgen mit seinem deutschen Amtskollegen Gabriel in dessen Heimatort Goslar zusammentreffen.



Als größte Erwartung an Deutschland nannte Cavusoglu, dass es eine entschlossene Haltung bei der Unterbindung der Aktivitäten der Gülen-Bewegung und der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zeige.

