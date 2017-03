Kurz vor ihrem ersten Treffen mit US-Präsident Trump in Washington hat Bundeskanzlerin Merkel die wirtschaftliche Verflechtung beider Staaten betont.

Beide Seiten profitierten von einer guten und fairen Zusammenarbeit, sagte Merkel der "Saarbrücker Zeitung". Es gebe nicht nur den deutschen Überschuss in der Handelsbilanz mit den USA, sondern auch hohe Direktinvestitionen in dem Land. So würden aus dem BMW-Werk in den USA mehr Autos als von General Motors und Ford zusammen exportiert. Merkel flog gestern Abend in die USA. Sie wird von Wirtschaftsvertretern begleitet. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit dürfte ein wichtiges Thema bei den heutigen Gesprächen werden. Viele deutsche Unternehmen sind besorgt, weil Trump Strafzölle für Importprodukte angekündigt hatte. - Das Treffen sollte ursprünglich am Dienstag stattfinden, wurde aber wegen eines Schneesturms an der US-Ostküste verschoben.