Bundeskanzlerin Merkel ist in Washington zu ihrem ersten Besuch bei US-Präsident Trump eingetroffen.

Am Nachmittag wird sie im Weißen Haus erwartet. Zunächst wollen Merkel und Trump über die transatlantische Partnerschaft und über internationale Krisen reden. Anschließend soll es um die Wirtschaftspolitik gehen. An diesen Gesprächen nehmen auch Wirtschaftsvertreter beider Länder teil.



Merkel betonte in der "Saarbrücker Zeitung" die wirtschaftliche Verflechtung zwischen Deutschland und den USA. Beide Seiten profitierten von einer guten und fairen Zusammenarbeit. Viele deutsche Unternehmen sind besorgt, weil Trump Strafzölle für Importprodukte angekündigt hatte. - Das Treffen zwischen Merkel und Trump sollte ursprünglich am Dienstag stattfinden, wurde aber wegen eines Schneesturms an der US-Ostküste verschoben.