Deutschland und Australien haben einer protektionistischen Handelspolitik eine klare Absage erteilt.

Vor einem Treffen mit dem australischen Regierungschef Turnbull sagte Bundeskanzlerin Merkel in Berlin, eine multilaterale Ordnung sei in verschiedenen Bereichen nötig und Voraussetzung für Frieden und Stabilität. Turnbull betonte, man lasse sich nicht von Sirenenklängen des Protektionismus verführen.



Merkel äußerte sich wenige Tage vor ihrem USA-Besuch. Am Freitag kommt sie mit Präsident Trump in Washington zusammen. Dabei wird es unter anderem um die Handelspolitik gehen. Die EU ist bis zum 1. Mai ausgenommen von erhöhten US-Zöllen auf Stahl und Aluminium. Trump steht dem multilateralen System der Welthandelsorganisation WTO kritisch gegenüber.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.