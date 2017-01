Vor Trumps Amtsantritt EU, Deutschland und Japan betonen Notwendigkeit von Kooperation

In Washington versammelten sich bereits am Morgen viele Menschen, um bei Trumps Amtseinführung dabei zu sein. (AFP / Paul J. Richards)

Der designierte US-Präsident Trump erhält unmittelbar vor seinem Amtsantritt aus zahlreichen Teilen der Welt Willensbekundungen zu Kooperation.

EU-Kommissionspräsident Juncker sagte dem "Spiegel", es gelte Themen wie Terrorismus, Klimawandel und Migration gemeinsam anzupacken sowie die Globalisierung und ihre sozialen Folgen zu meistern. In Berlin erklärte Regierungssprecher Seibert, man wolle zügig mit einer engen Zusammenarbeit beginnen. Bundeskanzlerin Merkel werde Trumps Antrittsrede - Zitat - "mit Interesse studieren". Der japanische Ministerpräsident Abe betonte, die Beziehungen zwischen seinem Land und den USA blieben weiterhin der Eckpfeiler der Sicherheitspolitik. Russlands Regierungschef Medwedew versicherte, Moskau wolle alles dafür tun, damit sich die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten verbessere.



Trump wird am Abend vor dem Kapitol in Washington vereidigt. Bereits am Nachmittag besuchte er mit seinem designierten Stellvertreter Pence einen Gottesdienst. Zur Stunde werden Trump und die künftige First Lady Ivana im Weißen Haus vom scheidenden Präsidenten Obama und seiner Frau Michelle empfangen.