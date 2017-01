Vor Trumps Vereidigung Merz (Atlantik-Brücke) rät zu Gelassenheit

Donald Trump in Washington am Tag vor seiner Inauguration als 45. Präsident der USA (Brendan Smialowski / AFP)

Kurz vor der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Trump hat der Vorsitzende der "Atlantik-Brücke", Merz, zu mehr Gelassenheit aufgerufen.

Trump sei in der größten Demokratie der Welt gewählt worden und habe sich nicht in das Amt geputscht, sagte Merz im Deutschlandfunk. Er halte die teils hysterischen Reaktionen auf seine Wahl für falsch. Man werde abwarten müssen, wer sich in der Regierung durchsetzen werde: diejenigen, die auf die Wertegemeinschaft mit den Europäern setzten, oder diejenigen, die dem Isolationismus den Auftrieb gäben. Zwischen Trump und einigen Regierungsmitgliedern bestünden gewisse Bruchlinien, erklärte Merz.



Trump hatte gestern Abend in Washington seinen Unterstützern noch einmal gedankt. Er sei gewählt worden, weil die Menschen einen echten Wandel wollten. Trump wird nach deutscher Zeit heute Abend vor dem Kapitol in Washington vereidigt. In New York, am Sitz seines Immobilienkonzerns, hatten sich gestern tausende Menschen zu einer Protest-Aktion versammelt.