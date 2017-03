Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinden in Deutschland, Sofuoglu, hat seine Landsleute aufgefordert, die Demokratie auch hierzulande gegen Präsident Erdogan zu verteidigen.

Erdogan habe seine Wahlen immer mit Hilfe von Feindbildern gewonnen, erklärte Sofuoglu im Deutschlandfunk. Nun habe er in der Türkei kein Feindbild mehr, daher wende er sich gegen Deutschland. Sofuoglu hob hervor, dass sich in den letzten Tagen vermehrt auch türkische Gegner des Präsidenten in Deutschland offen geäußert haben. Ab Morgen können im Ausland lebende Türken über das von Erdogan geforderte Präsidialsystem abstimmen.