Bundesaußenminister Maas hat mit Blick auf die anstehenden Wahlen in der Türkei an das Verbot von Auftritten ausländischer Politiker in Deutschland erinnert.

Er wünsche sich keine Wiederholung des Streits mit Ankara über das Thema, sagte Maas am Rande des G7-Außenministertreffens in Toronto. Maas reist heute von Kanada aus weiter zur UNO-Generalversammlung in New York. Dort wird er nach Angaben von Diplomaten auch mit seinem türkischen Kollegen Cavusoglu zusammengekommen.



In der Türkei finden am 24. Juni vorgezogene Präsidenten- und Parlamentswahlen statt.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.