Die in Bayern geplante Ausweitung der Vorbeugehaft für Gefährder stößt weiter auf Kritik.

Die SPD-Politikerin Gesine Schwan sieht darin eine Gefahr für die Demokratie in Deutschland. Im Deutschlandfunk sagte sie, es gelte nicht mehr "im Zweifel für den Angeklagten", sondern "im Zweifel gegen den Verdächtigen". Das sei eine Umkehrung des Rechtssystems.



Die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger nannte eine Ausweitung der Präventivhaft unverhältnismäßig. Sollte das Vorhaben umgesetzt werden, würde der Grundsatz der Unschuldsvermutung ausgehöhlt, sagte sie im Deutschlandfunk. Die frühere FDP-Bundestagsabgeordnete kritisierte außerdem den Begriff Gefährder als zu schwammig.



Das Landeskabinett in Bayern hat laut "Süddeutscher Zeitung" einen Gesetzentwurf beschlossen, wonach ein Richter für Gefährder beliebig lange Präventivhaft anordnen könnte. Bislang ist die Vorbeugehaft in Bayern auf 14 Tage beschränkt. Das bayerische Innenministerium bezeichnete die Berichte als übertrieben, nannte aber keine Details.