Vorbeugung von Demenz "Ein guter Blutdruck senkt das Demenzrisiko"

Rauchen, Bluthochdruck, mangelnde Bewegung: Wer diese Faktoren günstig beeinflusst, kann sein persönliches Risiko senken, an Demenz zu erkranken. Man versuche aber auch von der medizinischen Seite her die Behandlung zu optimieren, sagte Hans Förstl, Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum rechts der Isar, im DLF.

Christian Floto im Gespräch mit Hans Fröstl