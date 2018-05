Der Chef der Jungen Union, Ziemiak, hat sich nach dem Aufmarsch von Linksextremisten vor dem Wohnhaus eines Polizisten für die Ausweitung des Vermummungsverbots ausgesprochen.

Es dürfe nicht nur für Versammlungen gelten, sondern müsse im gesamten öffentlichen Raum Anwendung finden, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Nur so lasse sich dem von Demokratiefeinden betriebenen Versuch der Einschüchterung, Bedrohung und Gefährdung entgegentreten. Der JU-Chef führte aus, wer Polizeibeamte bedrohe, der missachte Recht, Ordnung und das staatliche Gewaltmonopol, also all das, was den Staat und die Gesellschaft zusammenhalte.



Am Wochenende waren 60 teils vermummte Anhänger der linken Szene vor das Privatgrundstück eines Staatschützers gezogen, um Parolen zu skandieren. Niedersachsens Innenminister Pistorius hatte die Aktion scharf kritisiert.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.