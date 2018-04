In der kanadischen Metropole Toronto ist ein Lieferwagen an einer Kreuzung in eine Gruppe von Fußgängern gerast. Dabei wurden nach Angaben der Polizei neun Menschen getötet und 16 verletzt. Der Fahrer, der offenbar zunächst fliehen wollte, wurde festgenommen.

Das Viertel wurde weiträumig abgesperrt, auch die U-Bahnlinie in der Gegend wurde gestoppt. Der Vorfall ereignete sich auf der Yonge Street, eine der wichtigsten Verkehrsadern der größten kanadischen Stadt.



Über das Motiv des Tatverdächtigen gibt es zur Stunde noch keinerlei gesicherte Informationen. Nach einem Bericht des staatlichen kanadischen Senders CBC sowie des Privatsenders CTV soll es sich bei dem Verdächtigen um einen 25-Jährigen handeln, der nördlich von Toronto lebt und an einem College in der Region studiert. Dem Bericht zufolge soll er nach jetzigem Kenntnisstand keine Verbindungen zu Terrorgruppen haben.



Der kanadische Ministerpräsident Trudeau teilte mit, die Behörden untersuchten den Vorfall. Den Opfern und Angehörigen sprach er sein Mitgefühl aus. Auch Bundesaußenminister Maas sprach von einem "schrecklichen Verbrechen". Er twitterte, man stehe an der Seite "unserer kanadischen Freunde". Maas war selbst bis zum frühen Nachmittag Ortszeit in Toronto gewesen, wo das Treffen der G7-Außenminister stattfand.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.